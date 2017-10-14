Два мальчика пострадали в ДТП на дороге Опочка - Дубровка

11:31, 16 октября 2017, ПАИ

14 октября в деревне Мальково Себежского района на 51-м километре дороги Опочка - Дубровка - граница с Белоруссией 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Вольво» под управлением 39-летнего мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, водитель и пассажиры «Ниссана» — два мальчика 11 лет с полученными травмами доставлены в больницу.

15 октября в Себежском районе на 583-м километре дороги Толкачево — Себеж — Заситино 34-летний водитель автомобиля «Мазда-626», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбрал небезопасную скорость движения, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 45-летний пассажир машины получил незначительные травмы.

В тот же день в Порхове на 1-м километре дороги Порхов – Успенье 19-летний водитель автомобиля «Мазда-6» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В итоге водитель с полученными травмами госпитализирован.

Кроме того, в Великих Луках на улице Пионерской, 5, 21-летний водитель машины ВАЗ-2107 при движении задним ходом наехал на припаркованный «Форд Фокус». В результате аварии 26-летняя девушка получила незначительные травмы.

Днем ранее в Пскове на 290-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 23-летний водитель БВМ-520 столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 32-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. После этого «Форд» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Мерседес Бенц», за рулем которой находился 46-летний мужчина. Последняя съехала в кювет и опрокинулась, ее пассажиры 30 и 34 лет получили незначительные травмы.

Помимо этого, в Палкинском районе на 309-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель - до границы с Белоруссией 59-летняя женщина-водитель машины «Додж Караван» выбрала небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Фиат Дукато» под управлением 57-летнего мужчина и совершила с ним столкновение. 59-летняя пассажирка «Фиата» получила незначительные травмы.

В Дедовичах на улице Энергетиков 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 выбрал неверный боковой интервал и сбил 73-летнего велосипедиста, который ехал по правому краю проезжей части дороги. В результате ДТП велосипедист был госпитализирован.

Всего за прошедшие выходные, 14-15 октября, в Псковской области зарегистрированы 8 ДТП, в которых один человек погиб и десять получили ранения различной степени тяжести.

За два дня на дорогах региона были остановлены 23 водителя, находившихся в нетрезвом виде.