В основном составе «Маленького чемпиона» осталось всего десять мест

12:07, 16 октября 2017, ПАИ

В основном составе соревнования «Маленький чемпион» остались десять свободных мест для маленьких псковичей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы - редакция газеты «Комсомольская правда - Псков».

Семейный праздник «Маленький чемпион» состоится 29 октября. Его участникам нужно будет на время преодолеть дистанцию в десять метров по специальной дорожке.

Купон участника можно найти в номере еженедельника «Комсомольской правды – Псков» за 12 октября. В свежем выпуске, который увидит свет в четверг, 19 октября, купона уже не будет.

Для регистрации на спортивную часть праздника нужно принести или отправить купон в редакцию (улица Пароменская, 21/33, кабинет 27 на третьем этаже) и там же оплатить взнос или прислать отсканированный или сфотографированный купон на почту info@pskovkp.ru (в теме указать Маленький чемпион_фамилия ребёнка). Реквизиты для оплаты высылаются ответным письмом.