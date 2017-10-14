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Экономика

Псковский филиал РСХБ направил на финансирование сезонных работ более 700 млн рублей

Псковский филиал Россельхозбанка по состоянию на 1 октября направил аграриям региона на проведение посевной и уборочной кампаний 731,4 млн рублей, что почти в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Порядка 185 млн рублей было направлено в рамках механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

По-прежнему наиболее востребованными среди аграриев остаются кредиты на пополнение оборотных средств и под залог приобретаемой сельхозтехники или оборудования.

«Ежегодно псковский филиал занимает лидирующие позиции в регионе по кредитованию сезонных работ. Во многом это объясняется выгодными конкурентными условиями кредитования и доступностью льготных займов», - отметил директор псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.

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