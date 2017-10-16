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Начался ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Сегодня, 16 октября, в 15:15 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал  директор регионального центра информационных технологий, член оргкомитета Кубка Пскова по программированию Алексей Драгунов.

Кубок Пскова по программированию состоится завтра, 17 октября. В нем участвуют школьные команды, возраст участников — от 7 лет. Каков уровень программирования среди псковских подростков, какое место компьютерные навыки занимают в региональном образовании, полезны ли компьютерные игры и какие перспективы у чемпиона по программированию — расскажет Алексей Драгунов в эфире ПАИ-live.

Свои вопросы директору регионального центра информационных технологий можно оставить на странице проекта.

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