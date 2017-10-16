Фальшивые пятитысячные купюры изъяты в Пскове и Новосокольническом районе

11:35, 16 октября 2017, ПАИ

В Пскове и Новосокольническом районе полиция изъяла пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 13 октября в Пскове в финансовом учреждении полиция обнаружила фальшивую пятитысячную купюру.

Кроме того, в Новосокольническом районе в магазине деревни Шахниха один из покупателей пытался расплатиться за товар поддельной пятитысячной купюрой. В преступлении подозревается 30-летний житель Великих Лук. Возбуждено уголовное дело.