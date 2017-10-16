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Общество

Небольшой дождь и до +14 градусов ожидается в Псковской области 17 октября

17 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +9 до +14.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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