Небольшой дождь и до +14 градусов ожидается в Псковской области 17 октября
17 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +9 до +14.
Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.