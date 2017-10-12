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Юные псковичи завоевали «бронзу» на международном турнире по хоккею в Белоруссии

С 13 по 15 октября в городе Горки (Белоруссия) прошел международный хоккейный турнир среди юношей 2010 года рождения «Золотые Горки 2010». Псковская команда «Торнадо» заняла третье место. Об этом сообщается на сайте Ледового дворца Пскова.

В турнире приняли участие команды из города Лиски (Воронежская область), Пскова, Минска (Белоруссия), и Оршы (Белоруссия).

Во второй день турнира, юные хоккеисты из Пскова обыграли белорусскую команду «Динамит», но потерпели поражение во встрече с воронежским «Бураном», который выиграл матч по буллитам.

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