Юные псковичи завоевали «бронзу» на международном турнире по хоккею в Белоруссии

12:41, 16 октября 2017, ПАИ

С 13 по 15 октября в городе Горки (Белоруссия) прошел международный хоккейный турнир среди юношей 2010 года рождения «Золотые Горки 2010». Псковская команда «Торнадо» заняла третье место. Об этом сообщается на сайте Ледового дворца Пскова.

В турнире приняли участие команды из города Лиски (Воронежская область), Пскова, Минска (Белоруссия), и Оршы (Белоруссия).

Во второй день турнира, юные хоккеисты из Пскова обыграли белорусскую команду «Динамит», но потерпели поражение во встрече с воронежским «Бураном», который выиграл матч по буллитам.