Собачья работа № 1. Полицейский пёс

12:55, 23 октября 2017, ПАИ

С давних времён собака считается другом человека, но это не единственная её заслуга перед людьми. Собака – это способный защитник, сыщик, поэтому часто этих животных используют специальные службы. В рамках проекта «ПАИ-ZOO» Псковское агентство информации запускает серию публикаций о служебном собаководстве в Псковской области.

Из истории служебного собаководства

История разведения служебных собак в России уходит корнями в далекое прошлое: четвероногие использовались для охраны личного хозяйства, административных зданий, как средство передвижения на Севере, выполняли роль пастухов. Непосредственно служебное собаководство появилось в стране в конце XIX века в связи с применением собак в охотничьем промысле, весьма популярном среди русских помещиков.

А 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открылся первый российский питомник, занимающийся разведением и дрессировкой сыскных полицейских собак. На его базе начала работать школа дрессировщиков, и к декабрю 1912 года собаки стали применяться для раскрытия серьезных преступлений в пятидесяти российских губерниях. После окончания гражданской войны формировались новые питомники, проводилась подготовка кинологов, в 1923 году была разработана программа курсов для инструкторов пограничной службы. В этом же году открылась школа собак-розыскников, где готовили животных для уголовного розыска НКВД. В конце августа 1924 года был создан знаменитый питомник «Красная Звезда». С 1928 года служебных собак стали записывать во Всесоюзную родословную книгу. В это же время открылись курсы по подготовке экспертов племенной и судейской работы. Основной служебной породой в советской России был доберман, но уже в то время специалисты начали обсуждать возможность селекции отечественных пород, а также приобретения чистокровных немецких овчарок за рубежом.

Во время Великой Отечественной войны тысячи воспитанников клубов служебного собаководства отправились в армию. Из собак формировались отряды миноискателей и истребителей танков. Зачастую специалисты-кинологи уходили на фронт вместе со своими питомцами. Война нанесла большой урон служебному собаководству Советского Союза, и многие питомники и клубы начинали свою работу в послевоенные годы с нуля.

На сегодняшний день кинологические подразделения существуют в органах МВД, МЧС, в пограничной службе, на таможне, в армии. Кинолог – очень престижная профессия, но стать таким специалистом довольно сложно. В первую очередь, конечно, нужно любить животных, что свойственно далеко не всем. Все кандидаты на службу проходят жесткий отбор.

Собаки бывают разные

Герои первой публикации из цикла «Собачья работа» - воспитанники Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области. Псы-полицейские ищут взрывчатку и наркотики, оказывают помощь в поисках пропавших людей и обеспечении порядка на территориях проведения различных массовых мероприятий, концертов и матчей, патрулировании на транспорте.

На данный момент в центре работают 14 собак и 9 сотрудников. Часть служебных животных содержится на базе, но некоторые живут дома у полицейских – так называемые «личные» собаки. Есть и те, кто в данный момент проходит учёбу: обучение кинологов и дрессировка собак проводятся в специальных кинологических центрах МВД. Работа в полиции тяжелая, ответственная, поэтому требует большого профессионального мастерства и навыков.

Территория самого центра кинологической службы - довольно небольшая. Сразу за железными воротами расположена дежурная комната, в которой кинологи ждут вызовов, а всю остальную территорию занимают вольеры и турники для дрессировки животных.

В вольерах живут немецкие, бельгийские и восточно-европейские овчарки, лабрадор ретривер. Срок службы каждой полицейской собаки – до 8 лет. Одни из них занимаются розыском: по следам ищут преступников и помогают раскрывать кражи и разбои, ловить нарушителей. Другие - ищут взрывчатые вещества, наркотики, трупы. В связи с этим характеры четвероногих кардинально различаются: одна из немецких овчарок смотрела на нас совсем не дружелюбно и при любом удобном случае задержала бы как преступников, а вот лабрадор приветливо завилял хвостом. Такие собаки не подходят для погони, зато прекрасно справляются с поиском взрывчатки или наркотиков.

В центре обитают, в основном, породистые собаки с родословной, приобретенные по закупке. Предпочтение здесь отдаётся немецким овчаркам. Но кинолог может привести на службу любого личного питомца, лишь бы тот работал. Конечно, перед этим животные проходят жесткий отбор в школах МВД, их изучают, тестируют, анализируют поведение в различных ситуациях. Если животное проходит все проверки, его допускают к учебе. К примеру, сейчас псковские четвероногие получают навыки в подмосковном Егорьевске. «Все зависит от собаки, от её темперамента, стрессоустойчивости», - рассказала кинолог Александра Фомичева, которая и познакомила нас с особенностями работы Центра кинологической службы псковского УМВД.

Судьба так сложилась

После небольшой экскурсии по территории мы отправились в дежурную комнату, где за чашкой чая рассказала Александра о том, как счастливый случай помог ей попасть на службу в полицию.

В доме Александры с раннего детства жили собаки, поэтому сейчас она уже не представляет, что может быть как-то по-другому. Все ее родственники любят животных и с уважением относятся к профессии девушки, которая всегда хотела стать кинологом и 3 года назад оказалась в рядах полицейских.

А произошло это так. Еще в молодости она занималась в служебном клубе, где получила свидетельство о прохождении курсов, но потом забросила собаководство – «семья, дети, не до этого». Спустя какое-то время она завела немецкую овчарку Рэма, стала с ним заниматься, и решила, что должна служить в полиции.

Александра стала приходить в центр, сотрудники которого помогали ей обучить Рэма, просила начальство центра взять её на работу. Документов о прохождении курсов и высшего экономического образования оказалось достаточно – после прохождения необходимых процедур Александра и Рэм стали полицейскими. Девушка до сих пор считает, что ей очень повезло: сейчас таких курсов уже нет, и специальность кинолога можно получить только в некоторых образовательных учреждениях. Одно из них расположено в посёлке Идрица Себежского района.

Удивительно, но девушки намного чаще мужчин становятся кинологами полиции, да и идут туда намного охотнее. Так, в Центре кинологической службы псковского УМВД работают 4 женщины и 5 мужчин, а вот в Новгородской области кинологами служат только представительницы прекрасной половины человечества, которым даже приходится ездить в командировки на Кавказ. «Сюда легче попасть девушке, мужчины часто не осиливают учебу», - пояснила Александра.

Псковички показывают неплохие результаты не только на службе, но и на различных соревнованиях. К примеру, в этом году девушки в очередной раз приняли участие в Чемпионате МВД России по многоборью кинологов, который состоялся в сентябре в Свердловской области. Представительницы Центра кинологической службы псковского УМВД заняли 35-е место. По словам Александры, это довольно неплохой результат: «Золотая серединка. Молодцы, отработали, не подвели, девчонки старались». Повышают мастерство кинологи и на различных семинарах, с одного из них совсем недавно вернулась Александра со своим подопечным.

Кстати, Рэм – не единственный питомец девушки. По ее руководством готовятся к прохождению службы молодая немецкая овчарка Гера и бигль Чара. Времени на дрессировку молодых собак у Александры, конечно, маловато - работа сутки через трое, по 3-4 вызова в день, причём выезжать приходится не только на преступления, совершенные в Пскове, но в область.

Несмотря на это, Александра всё же находит свободные часы, чтобы заниматься домашними делами и дрессировать собак. «Так судьба сложилась. Я рада, что я работаю на такой работе, - ничуть не расстраивается она. - Бывает, конечно, тяжело, все-таки я девушка. Но я люблю свою работу».

Наша служба и опасна, и трудна

А работа эта, и правда, совсем не женская. Выезды бывают разные – преступников иногда приходится искать ночью, в лесу. Да и люди не всегда адекватные. «Всякое может быть», - подтвердила девушка.

О трудностях, которые возникают при выездах, рассказал её начальник Валерий. По его словам, сложность в том, что не всегда есть понимание, действительно ли на месте нужна собака: «Дела, в основном, темные. Спустя 4 дня приезжаем, собака стоит и думает, что она там должна искать – следов, запахов нет, все смылось». К тому же, весьма затрудняют поиски автомобили – часто след удаётся проследить только до места погрузки. Валерий вспомнил один такой случай, когда кинолог и питомец преодолели бурелом, пока шли по следу, но остались ни с чем: «И собака вся в грязи, и Коля весь в грязи, а генератор благополучно загрузили в прицеп и увезли».

Но случается и так, что кинолог уверен – едет впустую, а собака берёт след, отрабатывает его и находит краденые вещи. В целом, раскрытия бывают очень часто, к примеру, положительные результаты даёт поиск пропавших без вести.

Именно такой работой успешно занимаются Александра и Рэм: поиском пропавших людей, раскрытием краж и грабежей. Совсем недавно они спасли петербурженку, которая заблудилась в псковских лесах. Женщина 4 дня провела в лесополосе, поиски не давали результатов, и Александра с Рэмом решили отработать дополнительный участок. Пёс взял след, и женщину удалось найти. «Это вообще счастливый случай для женщины», - заявила кинолог и пояснила, что потерявшихся людей бывает очень сложно найти.

Зарекомендовал себя Рэм и в поиске угнанной техники. Например, однажды он отработал след от украденного автомобиля и нашел место, где преступники остановились на ночевку. Там их и задержали полицейские.

Удалось талантливому Рэму найти даже мотороллер, который был угнан за месяц до прибытия пса на место преступления. Злоумышленники бросили технику в кустах, к которым хвостатый страж порядка привел полицейских. «Люди тогда были очень счастливы, рады, что мы им помогли, все-таки это деньги, и не маленькие», - вспомнила Александра.

Приходилось Рэму участвовать и в задержаниях, гнаться за преступником. «Применить силу, слава богу, не пришлось, - прокомментировала Александра одну из последних погонь. - Зачем людей травмировать? Говорю, что спущу собаку, и они останавливаются – страшно». Случаев, как в кино – когда собака сшибает с ног человека, довольно мало. Полицейские кинологи всегда стараются мирно решить проблему, причинить человеку как можно меньше боли и вреда. «Они же тоже люди – преступники. Но, конечно, если преступник вооружен и опасен, может причинить вред людям, тут уже люди будут главнее, это само собой», - отметила Александра.

Несмотря на то, что Рэм часто оказывается прав, правильно берет след и ловит преступников, Александра согласна с начальником: «В основном темные дела, что очень печально». Это связано с тем, что одним из основных направлений использования розыскных собак является их работа по «горячим следам», а иногда приходится иметь дело с давно «остывшими».

«Всего и не припомнишь, так много ездишь. Мы работаем и, бывает, не знаем, раскрыто дело или нет, правильно или неправильно сработала собака. Времени практически нет», - вздохнула Александра. Но без преувеличения можно сказать, что Рэм – очень успешный сыщик, ведь он уже не раз получал поощрения от руководства.

Всё основано на любви

Ну, а вне службы Рэм – самый обычный пес, искренне любящий свою хозяйку. Он любит запрыгивать на руки хрупкой Александры, а по ночам приходит в постель. Удивительно, но этот строгий хвостатый полицейский очень скромный, поэтому нам понадобилось много времени, чтобы уговорить его сфотографироваться. «Уши-то где? Ты овчарка или кто?» - Александра то и дело пыталась заставить пса поднять уши и принять «рабочую позу». В итоге это удалось сделать самым неожиданным образом – девушка подозвала Рэма как кошку и объяснила, что благодаря «кс-кс» собаки поднимают уши.

А свои служебные навыки Рэм продемонстрировал четко и без стеснения. Он успешно справился с выборкой обуви, якобы, принадлежавшей подозреваемому. По запаху одного сапога пёс нашел ему пару среди другой обуви, после чего устроил забег по турникам.

Аналогичным образом он действует на месте преступления: знакомится с местностью, ищет отпечатки обуви, вещи, оставленные на месте преступления, берет по запаху след и работает вместе с напарницей.

«Собака должна понимать тебя с полуслова – это обязательно, - рассказала Александра об отношениях с Рэмом. - Только тогда её можно ставить на след». От кинолога мы узнали, что технологии дрессировки бывают разные, к примеру, есть псы-«пищевики», которых приучают искать следы с помощью вкусняшек, а есть «апортировщики» - их можно не кормить 4 дня, но за мячик они сделают все, что угодно: «На конечной точке кто-то любит еду, мячик, а кто-то и покусаться. И собака получает удовольствие, проходя по следу».

Александра уверена, что в этой профессии всё основано на любви к животным: «Собака её чувствует и будет работать. Тем, кто не любит, намного сложнее». Тяжело здесь и слабым людям – собака берет над ними верх и чувствует себя королевой.

Но у героев нашей публикации таких проблем никогда не было, поэтому их тандем давно зарекомендовал себя в полиции и продолжает охранять покой горожан. «Работаем», - завершила нашу беседу Александра.

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За 9 месяцев 2017 года кинологи псковского УМВД осуществили 652 выезда, раскрыли с применением служебно-розыскных собак 72 преступления. Сотрудники Центра кинологической службы изъяли 600 граммов взрывчатых веществ, 258 граммов наркотиков растительного происхождения и более 1 килограмма синтетических. Также кинологи и их питомцы приняли участие в организации правопорядка на более чем 876 массовых мероприятиях.