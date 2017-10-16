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Общество

Желавшая снять порчу псковичка лишилась драгоценностей

В Пскове полиция задержала гражданку, подозреваемую в мошенничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 октября в Пскове на улице Советской к горожанке подошла неизвестная женщина и под предлогом снятия порчи украла драгоценности. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Вскоре полиция задержала 46-летнюю безработную, ранее судимую псковичку, которая подозревается в совершении данного преступления. Стражи порядка изъяли похищенное. Задержанная подозревается в совершении и другого аналогичного мошенничества в районе Завеличья. Проводится расследование.

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