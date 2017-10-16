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Общество

18 тысяч рублей украл мошенник с карты жительницы Псковского района

В Псковском районе мошенник снял с карты местной жительницы 18 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, жительница Псковского района разместила в интернете объявление о сдаче квартиры внаем. Через некоторое время ей позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что желает снять предложенное жилье.

Однако, в ходе беседы, злоумышленник сумел узнать реквизиты банковской карты собеседницы. Затем с этой карты им были сняты денежные средства потерпевшей. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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