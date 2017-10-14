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Экономика

Транзит итальянских кормов для рыб запретил псковский Россельхознадзор

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен ввоз 21 тонны итальянского корма для товарного выращивания рыб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Груз следовал в Санкт-Петербург. Причиной запрета послужило нарушение Меморандума между Евросоюзом и Российской Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Россию, в части оформления ветеринарного сертификата Италии.

Оформлена декларация о возврате груза.

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