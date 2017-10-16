Глава Пскова поздравил подразделения дознания с 25-летием со дня образования в системе МВД

13:07, 16 октября 2017, ПАИ

16 октября в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования в системе Министерства внутренних дел России специализированных подразделений дознания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник открыл начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин: «В своём развитии служба дознания не стоит на месте. Появляются новые формы и методы расследования, позволяющие существенно ускорить восстановление прав потерпевших и возместить причинённый им ущерб. Сотрудники несут свою службу с честью и достоинством, не жалея сил и времени. Именно от знаний сотрудников дознания, их профессионализма, умения грамотно и быстро принимать важные решения зависит успешность и качественность расследования многих уголовных дел».

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области, полковник внутренней службы Владимир Хегер, отметил, что сотрудники полиции с честью выполняют свой долг: «За каждой цифрой официальных отчетов стоит кропотливый труд каждого сотрудника полиции».

«Это праздник людей, преданных Закону, без остатка отдающих свои силы восстановлению истины и справедливости. Профессионализм сотрудников службы дознания, их знания, опыт, ответственность, умение грамотно и быстро принимать важные решения вносят существенный вклад в общее дело борьбы с преступностью в регионе. Ваш коллектив - это настоящие мастера своего дела. Людей вашей профессии отличает личное мужество, принципиальность и высокая ответственность за принятые решения», - отметил глава Пскова Иван Цецерский, пожелал сотрудникам подразделений дознаний, ветеранам службы здоровья, мира, счастья, благополучия и удачи. Особо отличившимся сотрудникам глава города вручил почетные грамоты и сувениры.

Председатель комитета по правовому обеспечению администрации Пскова Валерий Наводкин подчеркнул: «Проводя расследование, вы на ранней стадии пресекаете совершение преступлений с более тяжкими последствиями. Работа дознавателей интересна и многогранна, вами ежедневно принимаются решения, от которых зависит дальнейшая судьба человека».

Начальник отдела организации дознания УМВД России по Псковской области Александр Смирнов поздравил коллег с праздником, пожелав крепкого здоровья, верных друзей, личного счастья, и поблагодарил властей города за содействие в подготовке и реализации муниципальной целевой программы по профилактике правонарушений на территории Пскова.

«Со дня своего основания подразделение дознания Псковской области прошло долгий и сложный путь служению делу, укреплению законности, правопорядка на территории области и государства в целом. Проявляя высокий профессионализм, дознаватели всегда остаются верными, основным принципам конституции РФ», - заключил начальник Управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский.

Добавим, 16 октября одна из многочисленных и важных служб в системе органов внутренних дел - служба дознание отмечает профессиональный праздник. В 1992 году дознание в качестве самостоятельного подразделения появилось в системе МВД России. Согласно действующему законодательству, дознаватели занимаются расследованием преступлений, предусмотренных более 80 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кражи чужого имущества, причинение телесных повреждений, мошенничества, угрозы убийством, хулиганства и другие, относящиеся к категории преступлений небольшой и средней тяжести.