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Общество

Более 3,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за 9 месяцев

За 9 месяцев в Псковской области от укусов клещей пострадали 3 тыс. 539 человек, среди которых 923 – это дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров. Он отметил, что пострадавшие от клещей были зарегистрированы на всей территории региона.

Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Пскове – 1 тыс. 158 человек (31,7%), из них детей 252 (27,6%). Укусы клещей в основном происходили в садоводческих товариществах «Кебь», «Черняковицы», «Яблонец», а также в Псковском и Печорском районах.

С января по сентябрь 2016 года с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения области обратились 3 тыс. 845 человек, из них 825 - дети. Таким образом. В этом году пострадавших оказалось на 6,6% меньше, чем в прошлом.

В текущем сезоне акарицидные обработки в области были проведены на площади 329,216 га, в том числе 123,381 га – на территории летних оздоровительных лагерей. Борьба с клещами была проведена  в 19-ти районах области,  Пскове и Великих Луках. Не проводились  акарицидные работы в Локнянском, Новосокольническом, Плюсском, Пыталовском, Усвятском  районах.

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