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Курсант из Пскова стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе

Псковский курсант Магомед Сайпудинов стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала Академии ФСИН России.

Международный турнир по греко-римской борьбе состоялся в городе Тапа в Эстонии. В нём приняли участие 200 спортсменов из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Магомед Сайпудинов не проиграл ни одной из четырех сваток и по итогам состязаний взял «золото» в весовой категории до 75 килограммов.

Псковский курсант отметил высокий уровень проведения соревнований и участие в них сильнейших спортсменов. «Борьба была серьезной, противник – сильный. У меня прошли схватки, в том числе с мастерами спорта по греко-римской борьбе из Эстонии и Литвы. Рад, что смог одержать победу и показать все, на что я способен», – рассказал Магомед Сайпудинов.

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