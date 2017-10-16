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Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» побывали в кулинарной школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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Общество

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» побывали в кулинарной школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили  мастер-класс  в кулинарной школе, которая располагается в центре науки и спорта «Без Предела» на Иркутском переулке, 2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

«Девушки пополнили ряды тех, кто неравнодушен к вкусной еде. Кулинарный  мастер-класс - это увлекательное путешествие в страну невероятных ароматов и незабываемых впечатлений! Девушки готовили вкуснейшие итальянские блюда, которые потом сами и дегустировали. Всем процессом руководил опытный повар, который помогал им сориентироваться в мире продуктов и посуды», - отметили организаторы. 

 

  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе
    Фото: Дмитрий Самосудов

 

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.

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