Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» побывали в кулинарной школе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

14:51, 16 октября 2017, ПАИ

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили мастер-класс в кулинарной школе, которая располагается в центре науки и спорта «Без Предела» на Иркутском переулке, 2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

«Девушки пополнили ряды тех, кто неравнодушен к вкусной еде. Кулинарный мастер-класс - это увлекательное путешествие в страну невероятных ароматов и незабываемых впечатлений! Девушки готовили вкуснейшие итальянские блюда, которые потом сами и дегустировали. Всем процессом руководил опытный повар, который помогал им сориентироваться в мире продуктов и посуды», - отметили организаторы.



Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов

Фото: Дмитрий Самосудов





















































































































Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» на Иркутском переулке, 2.