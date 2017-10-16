Количество клещей сократилось в Псковской области

14:09, 16 октября 2017, ПАИ

В Псковской области снизилось количество клещей. Индекс в природе составил 0,07, при многолетнем среднем показателе в 1,2. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За 9 месяцев специалисты собрали в природе 88 клещей: 70 в Пустошкинском районе, 12 – в Новоржевском, 5 – в Псковском и 1 – в Печорском.

Исследования клещей проводились на выявление возбудителей боррелиоза, энцефалита, моноцитарного эрхлиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, Всего сотрудники вирусологической лаборатории провели 348 исследований РНК/ДНК, из которых положительных оказалось 16 (18,4%), в том числе 14 (87,5%) насекомых были носителями вируса клещевого боррелиоза и 2 (12,5) - моноцитарного эрлихиоза.