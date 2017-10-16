Свыше тысячи граждан приняли сотрудники псковского Росреестра за 9 месяцев

17:50, 16 октября 2017, ПАИ

1 тыс. 196 граждан побывали на личном приёме у руководства и сотрудников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области с января по сентябрь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений за этот период поступили 213 обращений.

Кроме того, филиал принял около 40 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как сообщили в ведомстве, в рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна, в частности граждане могут проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, а также можно узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.