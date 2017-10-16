Более 300 исследованных клещей в Псковской области оказались инфицированными

20:02, 16 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев 2017 года сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии провели 2025 исследований клещей, из них положительными оказались - 321 (15,9%). В частности, 1119 клещей проверили на наличие клещевого энцефалита, ИКБ, эрлихиоза, анаплазмоза. У 280 особей (25%) оказались инфицированными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области.

Кроме того, при отсутствии клещей проводились исследования на наличие антител к клещевому боррелиозу. Сотрудники ведомства исследовали 291 сыворотку, в том числе 37 детей, на наличие антител к клещевому энцефалиту, к клещевому боррелиозу, (39 (10,7%) положительных, у детей 16 (5,5%).