«Новогоднюю мечту» предлагает исполнить псковский ресторан «Башня»

17:57, 16 октября 2017, ПАИ

Запоминающийся новогодний корпоратив предлагает устроить псковский ресторан русской кухни «Башня», главная «изюминка» которого – его местоположение. Как сообщил Псковскому агентству информации управляющий рестораном, псковичей ждёт праздник на территории Кремля в многовековой башне с прекрасным видом на реку Великую.

В «Башне» вы сможете проникнуться эпохой предков, ведь всем своим интерьером и кухней ресторан возвращает в средние века.

Разнообразие фирменных блюд и напитков даст возможность попробовать что-то новое и одновременно старое - самолепные кулинарные изделия, собственные настойки, домашний хлеб, ягодный морс и многие другие блюда собственного приготовления. В «Башне» широко представлены и аутентичная псковская кухня, и старорусские кушанья.



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



Фото: Ресторан «Башня»



















































Новогодний или предновогодний праздник можно устроить в банкетном зале вместимостью до 50 человек. Посетителей ждет красочная новогодняя шоу-программа с участием ди-джея и загадочного ведущего, живой вокал, шоу-балет, праздничная дискотека, Дед Мороз и Снегурочка.

«Новогодняя мечта» в преддверии праздника обойдётся в 2500 рублей с человека, а в новогоднюю ночь цена составит 4000 рублей. В стоимость входит праздничная программа и меню: холодные и горячие закуски, салаты, горячие блюда, безалкогольные напитки, игристое вино, фрукты.

Ресторан расположен по адресу: Псков, Кремль, 7 (Власьевская башня).

Резервирование по телефону: 8-911-388-21-79.

Официальный сайт - http://pskov-tower.ru/

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