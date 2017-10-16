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Общество

«Новогоднюю мечту» предлагает исполнить псковский ресторан «Башня»

Запоминающийся новогодний корпоратив предлагает устроить псковский ресторан русской кухни «Башня», главная «изюминка» которого – его местоположение. Как сообщил Псковскому агентству информации управляющий рестораном, псковичей ждёт праздник на территории Кремля в многовековой башне с прекрасным видом на реку Великую. 

В «Башне» вы сможете проникнуться эпохой предков, ведь всем своим интерьером и кухней ресторан возвращает в средние века. 
Разнообразие фирменных блюд и напитков даст возможность попробовать что-то новое и одновременно старое - самолепные кулинарные изделия, собственные настойки, домашний хлеб, ягодный морс и многие другие блюда собственного приготовления. В «Башне» широко представлены и аутентичная псковская кухня, и старорусские кушанья. 

  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»
  • Ресторан «Башня»
    Фото: Ресторан «Башня»

Новогодний или предновогодний праздник можно устроить в банкетном зале вместимостью до 50 человек. Посетителей ждет красочная новогодняя шоу-программа с участием ди-джея и загадочного ведущего, живой вокал, шоу-балет, праздничная дискотека, Дед Мороз и Снегурочка. 

«Новогодняя мечта» в преддверии праздника обойдётся в 2500 рублей с человека, а в новогоднюю ночь цена составит 4000 рублей. В стоимость входит праздничная программа и меню: холодные и горячие закуски, салаты, горячие блюда, безалкогольные напитки, игристое вино, фрукты. 

Ресторан расположен по адресу: Псков, Кремль, 7 (Власьевская башня). 

Резервирование по телефону: 8-911-388-21-79. 

Официальный сайт - http://pskov-tower.ru/ 

Страница «ВКонтакте» - https://vk.com/pskov_tower 

Facebook - https://www.facebook.com/tower903 

Instagram - https://www.instagram.com/tower_903/

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