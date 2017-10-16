Почти 2 тысячи псковичей сделали прививку от клещевого энцефалита в 2017 году

18:09, 16 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев в Псковской области в рамках профилактики клещевого энцефалита привились почти 2 тысячи человек.

Первую прививку сделали 565 (85,5%) человек из запланированных 661. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров. План по вакцинации детей выполнен на 39,2%: прививку сделал 31 ребёнок из 79 запланированных.

При этом план по ревакцинации (повторное введение вакцины) перевыполнен по взрослому населению на 23,2%, по детскому – на 999,9%. Ревакцинацию прошли 1 тыс. 149 взрослых (план – 933) и 46 детей (план 0).

В прошлом году первую прививку от энцефалита сделали 852 человека, что составило 127,2% к плановым показателям, ревакцинацию прошли 1 тыс. 163 псковича, что на 11,4% ниже плана.