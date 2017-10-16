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Общество

5 бычков не смог ввезти великолучанин из Белоруссии

15 октября пресечен ввоз 5 бычков, перемещавшихся из Белоруссии через посты ветеринарного контроля в деревне Лобок Невельского района и деревне Долосцы Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Молодняк крупного рогатого скота ввозился без средств идентификации, привязи, корма и воды. Перемещение товара осуществлялось с нарушениями ветеринарных правил транспортировки в «Газели», не предназначенной для перевозки животных. Происхождение животных не установлено, ветеринарные сопроводительные и товаротранспортные документы отсутствовали.

Водитель, который оказался жителем Великих Лук, сообщил, что перевозил принадлежащий ему товар, приобретенный в Витебской области, для реализации в Невеле.

Перемещение животных по таможенной территории Евразийского экономического союза  запрещено. Товар возвращен в Белоруссию.

Аналогичное задержание живого груза произошло 27 сентября.

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