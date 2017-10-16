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Общество

Роман Романов покидает пост проректора ПсковГУ

Роман Романов покидает пост проректора по воспитательной работе Псковского государственного университета. В вузе он также курировал работу Центра студенческих инициатив, Ресурсного центра и Центра политических исследований. Как сообщил Псковскому агентству информации знакомый с ситуацией источник, Роман Романов сегодня, 16 октября, написал заявление об увольнении  в связи с переходом на другую работу.

Также ПАИ стало известно, что Роман Романов переезжает в Москву.   

 

Роман Романов прибыл в Псков в команде Андрея Турчака при назначении того на пост губернатора Псковской области в феврале 2009 года. С февраля по апрель 2009 года он работал  помощником заместителя губернатора области - руководителя аппарата администрации области, после чего возглавил управление внутренней политики областной администрации. В октябре 2014 года был переведён на должность заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области.  В феврале 2017 года он перешёл на работу в ПсковГУ.

Роман Романов родился в 1978 году в Томске, в 2000 году с отличием окончил исторический факультет Томского государственного педагогического университета и аспирантуру Томского института образовательных систем. После этого с 2000 по 2002 годы Романов работал ассистентом кафедры педагогики Томского государственного педуниверситета, а затем возглавил управление по воспитательной работе вуза. В 2006 году Роман Романов стал главным специалистом по работе с молодежью в партии «Единая Россия», где и познакомился с Андреем Турчаком, который возглавлял координационный Совет молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России». В 2008-2009 годах Романов был консультантом по социальным проектам ООО «Молодежный инициативный центр».

Также Роман Романов известен как писатель, автор произведений «Чиновник Авдий», «Охотники за голосами» и «Монархисты из квартиры 27».

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