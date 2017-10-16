Конкурс на должность главы администрации Пскова не состоялся

15:16, 16 октября 2017, ПАИ

Конкурс на должность главы администрации Пскова признан не состоявшимся. Такое решение приняла конкурсная комиссия на заседании сегодня, 16 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На заседании комиссии присутствовали все члены комиссии: председатель - глава Пскова Иван Цецерский, секретарь - депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, члены комиссии - депутат городской Думы Сергей Барабанов, руководитель Управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова, первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов, начальник Контрольного управления администрации области Татьяна Смирнова,

Члены комиссии рассмотрели 4 заявления об отзыве документов от кандидатов, подавших их в положенный срок. Свои кандидатуры сняли Андрей Горюнов, Иван Мешков, Игорь Калашников и Вадим Петрухин.

Так, Иван Мешков отметил, что для него причиной отозвать предоставленный ранее в комиссию пакет документов стала необходимость взять паузу, чтобы доработать программу своих действий: «В качестве кандидата на соискание должности главы администрации Пскова я иду совершенно осознанно, мною подготовлена программа развития областного центра. Но с учетом новых политических обстоятельств, назначением врио губернатора Михаила Ведерникова, ее необходимо доработать».

Таким образом, в данный момент в Конкурсной комиссии находятся документы от Сергея Федорова. Вместе с тем, согласно подпункту «Б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурс признается не состоявшимся. За данное решение члены Комиссии проголосовали единогласно.

Отметим, при объявлении нового конкурса на замещение должности главы администрации Пскова каждый из тех граждан, кто отозвал документы с конкурса, признанного несостоявшимся, будет иметь возможность подать их вновь. Конкурс будет назначен на сессии Псковской городской Думы не ранее, чем через 30 календарных дней с момента принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся.