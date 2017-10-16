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Общество

День памяти военнопленных и жертв злодеяний предложат ввести псковичи

В Псковской области прорабатывается законопроект о введении Дня памяти военнопленных и жертв злодеяний. Об этом заявил директор фонда «Достоверная память» Юрий Алексеев 16 октября на презентации проектов музейно-мемориального комплекса на территории бывшего лагеря для военнопленных Шталаг-372 (Музея оккупации Псковской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов), передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Алексеев отметил, что символом этого Дня может стать цветок-безвременник. Он напомнил, что в Псковской области погибли более 300 тысяч военнопленных и 19 тысяч гражданских лиц. «Память о них никак не отражена в области», - сказал выступающий.

Напомним, «Шталаг-372» (Stalag-37) - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в годы оккупации на территории Псковской области. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, на территории бывшего военного городка. Советские военнопленные размещались в бывших конюшнях Омского пехотного полка. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления оккупантов, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных.

В декабре 2016 года на заседании регионального Совета по культурному наследию было озвучено предложение открыть на месте «Шталага» музей оккупации Псковской области. В связи с этим в 2017 году в Генплан Пскова были внесены изменения, согласно которым территория бывшего концлагеря получила статус особо охраняемой зоны.

17 мая директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев и председатель псковского регионального отделения Союза архитекторов России Станислав Битный предложили главе Пскова Ивану Цецерскому провести конкурс проектов музеефикации территории концлагеря.

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