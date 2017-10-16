Директор Центра информационных технологий: Просто обучаясь в вузе, программистом не станешь

16:15, 16 октября 2017, ПАИ

«Чтобы добиться серьезных результатов в программировании, молодой человек должен обязательно много заниматься самостоятельно. Просто получая зачеты и экзамены в вузе, программистом, да и любым специалистом, стать невозможно», - заявил директор регионального центра информационных технологий, член оргкомитета Кубка Пскова по программированию Алексей Драгунов в эфире проекта ПАИ-live 16 октября.

По его словам, в ПсковГУ программа обучения программированию сопоставима с тем, что получают студенты Москвы и Петербурга. «Однако все равно многие наши хорошие выпускники уезжают в столицы, а потом далеко не все возвращаются», - отметил Алексей Драгунов.

Он также обратил внимание, что изучение основ программирования необходимо развивать и в рамках внешкольного образования. На вопрос о «зависании» современных детей в интернете Алексей Драгунов ответил, что, если это способствует саморазвитию школьника, то препятствовать этому не следует. «Но, к сожалению, так происходит не всегда», - констатировал он.