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Общество

Директор Центра информационных технологий: Просто обучаясь в вузе, программистом не станешь

«Чтобы добиться серьезных результатов в программировании, молодой человек должен обязательно много заниматься самостоятельно. Просто получая зачеты и экзамены в вузе, программистом, да и любым специалистом, стать невозможно», - заявил директор регионального центра информационных технологий, член оргкомитета Кубка Пскова по программированию Алексей Драгунов в эфире проекта ПАИ-live 16 октября.

По его словам, в ПсковГУ программа обучения программированию сопоставима с тем, что получают студенты Москвы и Петербурга. «Однако все равно многие наши хорошие выпускники уезжают в столицы, а потом далеко не все возвращаются», - отметил Алексей Драгунов. 

Он также обратил внимание, что изучение основ программирования необходимо развивать и в рамках внешкольного образования. На вопрос о «зависании» современных детей в интернете Алексей Драгунов ответил, что, если это способствует саморазвитию школьника, то препятствовать этому не следует. «Но, к сожалению, так происходит не всегда», - констатировал он.

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