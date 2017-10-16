Кубок Пскова по программированию позволяет ребятам развиваться в интересном им направлении - организаторы

15:57, 16 октября 2017, ПАИ

Кубок Пскова по программированию позволяет ребятам развиваться в интересном им направлении, заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 октября директор регионального центра информационных технологий, член оргкомитета соревнований Алексей Драгунов.

Он рассказал, что Кубок Пскова по программированию проводит администрация города при поддержке центра информационных технологий, ПсковГУ и коммерческих компаний.

«А началось все с того, что мы обратили внимание на низкие результаты наших ребят на ЕГЭ и ОГЭ по информатике. Уровень подготовки оказался не высок, поэтому его необходимо поднимать, а значит что-то делать. Мы в Кубке давали и сложные, и простые задания, чтобы у ребят не пропал интерес», - отметил Алексей Драгунов. Он добавил, что ребятам предлагается в течение двух недель бесплатно готовиться к предстоящему Кубку. Проверка правильности решенных задач происходит автоматически.

«Есть задачи, где надо включать «соображалку», есть те, для которых достаточно будет знаний школы», - продолжил спикер и сообщил, что в Кубке принимают участие псковичи в возрасте от 7 лет. По его мнению, без погружения в область программирования, без включения в эту сферу с юных лет, развитие невозможно.

Познакомиться с задачами регионального кубка по программированию можно на сайте мероприятия.