Собака помогла полицейским задержать вора в Великих Луках

15:54, 16 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали безработного мужчину, который подозревается в дачной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в период с 12 по 15 октября из дачного дома в садоводческом обществе на улице Коломенка в частном секторе Великих Лук была совершена кража магнитофона, инструмента, электроудлинителей. Злоумышленник проник в чужой дом, разбив стекло.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении задержан. Это 41-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый. Установить его местонахождение и задержать помогла служебно-розыскная собака, которая взяла след на месте происшествия.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, в ходе которого будет устанавливаться причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.