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Собака помогла полицейским задержать вора в Великих Луках

В Великих Луках полицейские задержали безработного мужчину, который подозревается в дачной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в период  с  12 по  15 октября  из дачного дома в садоводческом обществе на улице Коломенка в частном секторе Великих Лук была совершена кража магнитофона, инструмента, электроудлинителей. Злоумышленник проник в чужой дом, разбив стекло.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении задержан. Это 41-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый. Установить его местонахождение и задержать помогла служебно-розыскная собака, которая взяла след на месте происшествия.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, в ходе которого будет устанавливаться причастность  подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.

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