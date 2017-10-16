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Общество

Самый дешевый в мире пантеон может появиться на месте лагеря Шталаг-372 в Пскове

16 октября в Пскове состоялась презентация проектов музейно-мемориального комплекса на территории бывшего лагеря для военнопленных Шталаг-372 (Музея оккупации Псковской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). Как передает корреспондент Псковского агентства информации, архитектор Юрий Ширяев представил проект, который кончается сакральным пространством, построенным по принципу перевернутого пантеона.

«Это яма, черная дыра над которой стоим мы все, - пояснил Юрий Ширяев. - Пандус от улицы Юбилейной ведет вдоль гранитного объема, площадь которого совпадает с площадью барака, который был на этом месте». Посетители будут попадать в зал, где в режиме «нон-стоп» идет демонстрация слайдов, фильмов, фотографий, создающих настрой. Затем они окажутся в пантеоне, внутри которого - полная тишина, в зал постоянных экспозиций, а ниже уровня земли разместится научно-исследовательский центр с кабинетами, библиотекой, конференц-залом на 130 мест.

Говоря об экономике вопроса, архитектор выразил уверенность, что этот пантеон - самый дешевый в мире. «Он стоит столько, сколько стоят земляные работы и немного бетона. И он никогда не рухнет», - заявил он.

Также архитектор добавил, что места захоронений надо отметить специальным знаком: торчащим из земли бетонным объектом с надписью «Шталаг-372». «Смысл в том, чтобы это был постоянно действующий, живой культурный центр», - заключил он.

Искусствовед Тамара Шулакова заметила, что на поверхности нужно установить  «что-то более понятное для русского глаза», чтобы обозначить место.

«Мы не хотим в веках нести «башню вертухая». Надо не орудия пыток и убийства увековечивать. Абстрактная композиция тут более уместна», - не согласился с ней Юрий Ширяев.

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