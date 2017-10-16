Провести новогодний корпоратив в спокойной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация»

16:35, 16 октября 2017, ПАИ

Провести новогодний корпоратив в спокойной и уютной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация», где царит спокойная, уютная атмосфера. Приятный персонал, отличное оформление, демократичные цены, наивкуснейшая еда – далеко не полный перечень преимуществ «Декларации», сообщили Псковскому агентству информации в заведении.

Для сотрудников крупной организации в «Декларации» есть стильный зал со сдержанным интерьером, вмещающий до 70 человек. В новогодний корпоратив в распоряжении гостей будет русская, европейская и японская кухня, блюда на мангале. Досуг скрасит современное музыкальное оборудование.

Небольшая компания сотрудников может устроить предновогоднюю вечеринку в сауне с комнатой отдыха, вмещающей 15 гостей. В парной одновременно могут находиться 6 гостей, которых на выходе ждёт теплый бассейн. Для приятного времяпрепровождения в комнате отдыха есть ТВ, караоке, wi-fi.

А для тех, кто даже на корпоративы ходит со своими чадами, в наличии есть детские плавательные средства: круги, нарукавники, спасательные жилеты.

В преддверии Нового года кафе «Декларация» подготовило уникальные предложения.



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»



Фото: Кафе «Декларация»















Кафе находится в Пскове на Зональном шоссе, 46. Рядом расположена большая охраняемая парковка для гостей.

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