1
20:13
В УМВД России по Псковской области чествовали сотрудников дознания
19:19
ОНФ объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги»
18:25
Кодовое слово: ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ВИДЕО)
17:57
«Новогоднюю мечту» предлагает исполнить псковский ресторан «Башня»
17:53
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сняла конкурс по церкви в Мелётово
16:35
Провести новогодний корпоратив в спокойной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация»
15:16
Начался ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
  • Коротко
Общество

Провести новогодний корпоратив в спокойной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация»

Провести новогодний корпоратив в спокойной и уютной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация», где царит спокойная, уютная атмосфера. Приятный персонал, отличное оформление, демократичные цены, наивкуснейшая еда – далеко не полный перечень преимуществ «Декларации», сообщили Псковскому агентству информации в заведении.

Для сотрудников крупной организации в «Декларации» есть стильный зал со сдержанным интерьером, вмещающий до 70 человек. В новогодний корпоратив в распоряжении гостей будет русская, европейская и японская кухня, блюда на мангале. Досуг скрасит современное музыкальное оборудование. 

Небольшая компания сотрудников может устроить предновогоднюю вечеринку в сауне с комнатой отдыха, вмещающей 15 гостей. В парной одновременно могут находиться 6 гостей, которых на выходе ждёт теплый бассейн. Для приятного времяпрепровождения в комнате отдыха есть ТВ, караоке, wi-fi. 

А для тех, кто даже на корпоративы ходит со своими чадами, в наличии есть детские плавательные средства: круги, нарукавники, спасательные жилеты. 

В преддверии Нового года кафе «Декларация» подготовило уникальные предложения.  

  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»
  • Кафе «Декларация»
    Фото: Кафе «Декларация»

Кафе находится в Пскове на Зональном шоссе, 46. Рядом расположена большая охраняемая парковка для гостей. 

Страница «ВКонтакте» - https://vk.com/cafe60 

Официальный сайт - http://pskovselhozsnab.ru/arenda-ofisov/#kafe 

Телефон для справок: (8112) 68-88-18; 8-911-690-80-80.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В УМВД России по Псковской области чествовали сотрудников дознания
16 октября 2017
В УМВД России по Псковской области чествовали сотрудников дознания
ОНФ объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги»
16 октября 2017
ОНФ объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги»
Кодовое слово: ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ВИДЕО)
16 октября 2017
Кодовое слово: ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ВИДЕО)
«Новогоднюю мечту» предлагает исполнить псковский ресторан «Башня»
16 октября 2017
«Новогоднюю мечту» предлагает исполнить псковский ресторан «Башня»
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сняла конкурс по церкви в Мелётово
16 октября 2017
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сняла конкурс по церкви в Мелётово
Провести новогодний корпоратив в спокойной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация»
16 октября 2017
Провести новогодний корпоратив в спокойной атмосфере приглашает псковичей кафе «Декларация» 1
Начался ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 октября 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Роман Романов покидает пост проректора ПсковГУ
16 октября 2017
Роман Романов покидает пост проректора ПсковГУ 2

Идет загрузка...