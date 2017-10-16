Кодовое слово: ПАИ-live с Алексеем Драгуновым (ВИДЕО)

18:25, 16 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 октября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал директор регионального Центра информационных технологий, член оргкомитета Кубка Пскова по программированию Алексей Драгунов.

Напомним, 17 октября в Пскове пройдет городской Кубок по программированию. В нем участвуют школьные команды, возраст участников — от 7 лет.

В эксклюзивном интервью ПАИ директор Центра информационных технологий рассказал, зачем изучать программирование в начальных классах и как псковские программисты выступают на общероссийских турнирах.