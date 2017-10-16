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Общество

Презентован проект Музея оккупации Псковской области в виде лабиринта

Проект Музея оккупации Псковской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в виде лабиринта презентовал 16 октября его автор, архитектор Владимир Никитин. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Предлагаемая архитектурная идея-концепция заключается (…) в установке памятника лагерному бараку, в натуральную величину, на месте утраченной постройки. Он должен повторять особенности, планировку, объемно-пространственную композицию, но в откровенно новых, долговечных современных материалах в виде руины без крыши, остова здания с торчащими стропилами, прогонами и столбами, зияющего дырами на месте окон и ворот», - поясняет автор проекта. «Центром мемориала должен стать прорезающий брандмауэрную стену на просвет «русский» крест высотой 5 метров как символ мученической смерти. В основании креста с двух сторон плиты из гранита с текстом, посвященным замученным и убитым в Пскове пленным советским воинам и гражданским лицам», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Архитектор Антон Соколов пояснил: «Суть идеи - здание, состоящее из нескольких модулей. Первая и главная часть - мемориальная, в виде лабиринта. Она призвана вызвать эмоциональную реакцию посетителей. Там могут быть размещены фотографии. Через эту часть мы попадаем в комплекс. Там повторен объем самого барака, но условно. Это универсальное выставочное пространство, где могут проходить любые массовые мероприятия, показ фильмов и тому подобное. Далее - открытая площадка. За ней - административный корпус».

Напомним, «Шталаг-372» (Stalag-37) - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в годы оккупации на территории Псковщины. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, на территории бывшего военного городка. Советские военнопленные размещались в бывших конюшнях Омского пехотного полка. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления оккупантов, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных.

В декабре 2016 года на заседании регионального Совета по культурному наследию было озвучено предложение открыть на месте «Шталага» музей оккупации Псковской области. В связи с этим в 2017 году в Генплан Пскова были внесены изменения, согласно которой территория бывшего концлагеря получила статус особо охраняемой зоны.

17 мая директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев и председатель псковского регионального отделения Союза архитекторов России Станислав Битный предложили главе Пскова Ивану Цецерскому провести конкурс проектов музеефикации территории концлагеря.

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