Безработный ударил псковича бутылкой по голове и обокрал

16:25, 16 октября 2017, ПАИ

В Пскове задержан ранее судимый гражданин, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Пскове 14 октября около 20:00 в подъезде дома по улице Достовалова 33-летний безработный, ранее судимый житель Псковского района ударил горожанина бутылкой по голове. Затем он похитил у него золотые цепочку с крестиком, перстень, мобильный телефон, после чего скрылся.

Получив от родственников потерпевшего сообщение о совершённом преступлении, сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Вскоре подозреваемый, который недавно вернулся из мест лишения свободы, был установлен и задержан.

По имеющимся данным, перед этим потерпевший и подозреваемый познакомились в одной компании. После совместного употребления спиртного злоумышленник вызвался проводить нового знакомого до его дома. Увидев у него золотые вещи, мужчина решил их похитить. До задержания он успел сдать чужие вещи в ломбард.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.