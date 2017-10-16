Члены псковской делегации о фестивале молодежи и студентов в Сочи: Это событие запомнится на всю жизнь

17:20, 16 октября 2017, ПАИ

В Сочи состоялось торжественное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Делегация Псковской области представлена 40 молодыми людьми, 22 из которых - представители Псковского городского молодежного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ребята отметили, что красочная церемония открытия фестиваля «вызвала бурю эмоций», впечатлило декоративное и музыкальное сопровождение шоу. «Это красочное действо нужно было видеть. Церемония открытия была посвящена ключевым проблемам современного мира: экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке. На основе этих тем был создан шоу-спектакль. Для представления каждой части программы были приглашены спикеры из разных точек планеты, которые уже внесли серьезный вклад в решение глобальных мировых вопросов. Старт грандиозному форуму студенчества дал президент Владимир Путин. Доклады спикеров разбавляли выступления звезд эстрады. Завершилась церемония выступлением группы OneRepublic, которые исполнили один из своих главных хитов «Apologize», - поделилась впечатлениями заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой. Она добавила, что воспоминания о фестивале останутся в памяти на всю жизнь.

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В течение трех дней, на протяжении которых псковичи принимают участие в дискуссионной, культурной, спортивной и научно-образовательной программах, ребята успевают также посетить ледовое шоу и кинопоказы, покататься на коньках, разучить различные танцы, сдать нормы ГТО, побывать в экстрим-парке. Члены псковской делегации посетили дискуссионные площадки, где спикерами стали: Ник Вуйчич, генеральный директор Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) Марко Ламбертини, директор по внешней политике Google Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбедер, генеральный секретарь ФИФА Самуру Фатму. Псковичи познакомились с единомышленниками и коллегами из Бразилии, Шри-Ланки, Германии, обсудили будущее развитие культуры и перспективы сотрудничества.

Отметим, фестиваль продлится до 22 октября.

Добавим, впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения - почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве, прошедший в 1957 году, тоже отличился: он был самым массовым за всю историю - 34 тысячи человек из 131 страны. Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз. Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация демократической молодежи, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Дирекция по подготовке и проведению 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.