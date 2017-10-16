Контрольно-счетная палата Пскова выявила нарушения в образовательных учреждениях

17:18, 16 октября 2017, ПАИ

16 октября на заседании расширенной коллегии Контрольно-счетной палаты города Пскова подведены итоги аудиторских проверок по ряду направлений. В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский и председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, Контрольно-счетная палата провела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Пскова. В период проверки совершены выезды в 40 образовательных учреждений. В ходе проверки было выявлено, что в школе № 24 Пскова работает фитнес-клуб, при этом договорных отношений с учреждением оформлено не было. В период проверки были подготовлены и направлены в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова все необходимые документы для принятия гордумой решения о даче разрешения на предоставление в аренду помещений школы. Меру дисциплинарной ответственности администрации школы на данный момент обсуждает руководство Управления образования.

Проверка также выявила недостатки в ведении документооборота и оформлении трудовых отношений с педагогами в образовательных учреждениях. По выявленным недостаткам Управление образования уже провело разъяснительную работу с руководителями учреждений. Предметом для обсуждения также стала организация культурно-развлекательных мероприятий для дошкольников на территории детских садов театром кукол, планетарием и другими учреждениями. Иван Цецерский поручил Управлению образования администрации Пскова проработать вопрос заключения договоров с соответствующими организациями, утверждения репертуара для детей. Он также указал на необходимость обсуждать подобные мероприятия с родительским комитетом.

Кроме того, участники заседания обсудили итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Жилище». По данным аудиторов Контрольно-счетной палаты города, учреждение не получило в текущем году муниципального задания, предоставляет платные услуги населению и не имеет признаков бюджетной организации. КСП города Пскова рекомендовала администрации муниципалитета сформировать комиссию для проработки вопроса изменения организационно-правовой формы учреждения.

Кроме того, на участники заседания расширенной коллегии обсудили результаты трех совместных проверок с прокуратурой города Пскова: ООО УК «Жилсервис», МП Пскова «Псковские тепловые сети», МП Пскова «Горводоканал». Отчеты должностных лиц Контрольно-счетной палаты Пскова по результатам проверок были направлены в прокуратуру города, которая примет соответствующие меры по выявленным нарушениям и недостаткам.