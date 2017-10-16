1
18:15
Берём ипотеку выгодно
17:48
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
12:16
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
09:07
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
21:40
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
10:44
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
14:11
В Псковской области практически нет «робингудов»
Еще новости
Экономика

Контрольно-счетная палата Пскова выявила нарушения в образовательных учреждениях

16 октября на заседании расширенной коллегии Контрольно-счетной палаты города Пскова подведены итоги аудиторских проверок по ряду направлений. В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский и председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Так, Контрольно-счетная палата провела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Пскова. В период проверки совершены выезды в 40 образовательных учреждений. В ходе проверки было выявлено, что в школе № 24 Пскова работает фитнес-клуб, при этом договорных отношений с учреждением оформлено не было. В период проверки были подготовлены и направлены в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова все необходимые документы для принятия гордумой решения о даче разрешения на предоставление в аренду помещений школы. Меру дисциплинарной ответственности администрации школы на данный момент обсуждает руководство Управления образования.

Проверка также выявила недостатки в ведении документооборота и оформлении трудовых отношений с педагогами в образовательных учреждениях. По выявленным недостаткам Управление образования уже провело разъяснительную работу с руководителями учреждений. Предметом для обсуждения также стала организация культурно-развлекательных мероприятий для дошкольников на территории детских садов театром кукол, планетарием и другими учреждениями. Иван Цецерский поручил Управлению образования администрации Пскова проработать вопрос заключения договоров с соответствующими организациями, утверждения репертуара для детей. Он также указал на необходимость обсуждать подобные мероприятия с родительским комитетом.

Кроме того, участники заседания обсудили итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Жилище». По данным аудиторов Контрольно-счетной палаты города, учреждение не получило в текущем году муниципального задания, предоставляет платные услуги населению и не имеет признаков бюджетной организации. КСП города Пскова рекомендовала администрации муниципалитета сформировать комиссию для проработки вопроса изменения организационно-правовой формы учреждения.

Кроме того, на участники заседания расширенной коллегии обсудили результаты трех совместных проверок с прокуратурой города Пскова: ООО УК «Жилсервис», МП Пскова «Псковские тепловые сети», МП Пскова «Горводоканал». Отчеты должностных лиц Контрольно-счетной палаты Пскова по результатам проверок были направлены в прокуратуру города, которая примет соответствующие меры по выявленным нарушениям и недостаткам.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
16 октября 2017
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
14 октября 2017
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
14 октября 2017
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12 октября 2017
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область 1
В Псковской области практически нет «робингудов»
10 октября 2017
В Псковской области практически нет «робингудов»
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
06 октября 2017
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
05 октября 2017
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии

Идет загрузка...