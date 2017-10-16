В 5 миллионов обошёлся ремонт улично-дорожной сети в Бежаницком районе

18:48, 16 октября 2017, ПАИ

Общий объем финансирования ремонта дорог в Бежаницком районе в этом году за счет средств областного бюджета составил 5,268 млн рублей. Работы выполнило ГБУ ПО «Псковавтодор», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту.

В Бежаницах отремонтированы улица Комсомольская, дворовые территории домов №11, №13, №3, №5, №7а по той же улице, а также дворовая территория дома № 5 по улице Красных Зорь.

В деревне Красное Солнце новый асфальт появился на улице Шелгунова.