251 пскович получил возможность улучшить жилищные условия в этом году

18:22, 16 октября 2017, ПАИ

Благодаря подписанному 16 марта инвестиционному соглашению между администрацией области и ООО «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества» Псков получил 98 новых квартир, в результате улучшить свои жилищные условия смог 251 человек. Такие данные содержались в отчёте о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Пскове, с которым начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева выступила на заседании Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Марина Мусаева рассказала, что в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 года» (четвертый этап) в 2017 году планировалось расселение 20 домов, из которых 96 семей должны переехать в новостройки на улицах Венской, Пражской, Труда и Юности. Согласие от жильцов на 85 квартир уже получено. Два дома сносить не будут, так как они капитально отремонтированы. В настоящее время полностью расселены и готовы к сносу 7 домов. До конца года еще 3 объекта будут готовы к сносу. Остальные будут расселяться в следующем году.

Члены комитета также согласовали вопросы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и предоставлению жилья по коммерческому найму и аренде в связи с истечением сроков действия ранее заключенных договоров, а также приобретение квартиры инвалиду-колясочнику в доме № 7 по улице Ижорского батальона. При обсуждении данного вопроса депутат гордумы Фёдор Постнов попросил в дальнейшем при проведении конкурса на покупку квартир для инвалидов учитывать не только факторы доступной среды и улучшение их жилищных условий, но и место пребывания, то есть наличие спортивной площадки, детского игрового городка, возможность доступа к магазину. «Не надо загонять инвалидов в резервации», - сказал депутат, имея в виду важность жизни инвалидов среди обычных людей.

В ходе заседания также были рассмотрены изменения в некоторые муниципальные правовые акты в части состава различных общественных и межведомственных комиссий в связи с началом работы Псковской городской Думы шестого созыва.

Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова». Управление по градостроительной деятельности администрации города подготовило проект изменений в Правила на основании предложений, поступивших в ходе публичных слушаний, состоявшихся 19 сентября, и с целью приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения уровня благоустройства города. Изменения касаются, в основном, раздела 9 «Охрана и содержание зеленых насаждений в городе Пскове», предлагается его новая редакция, где введены новые и уточнены действующие положения Правил благоустройства, в частности, вносится определение работ по озеленению; уточнен перечень территорий специального назначения; установлен срок, в течение которого рассматривается обращение о сносе, пересадке и посадке зеленых насаждений.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце октября.