Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сняла конкурс по церкви в Мелётово

17:53, 16 октября 2017, ПАИ

Отозвано финансирование реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы с фресковой живописью 1460 года в селе Мелётово Псковского района. Как сообщила Псковскому агентству информации заместитель председателя Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева, с сайта госзакупок без объяснения причин снят конкурс на определение подрядной организации, которая должна была провести противоаварийные, а также ремонтно-реставрационные работы на объекте.

«Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации сняла конкурс без объяснения причин. Дирекция - технические заказчики, через них идёт финансирование, они заключают контракты, договоры на авторский и технический надзор», - рассказала Наталья Сергеева.

Отметим, что конкурсы по работам в части сохранения живописи состоялись еще летом, и на объекте проводилась реставрация фресок. Специалисты укрепляли красочный слой, многослойный неэластичный грунт, заделывали трещины в грунте живописи.

По информации ПАИ, сегодня, помимо псковского храма, с федерального финансирования сняты реставрационные работы на 21 объекте в разных регионах России. Причины неизвестны.

Церковь Успения Богородицы села Мелётово – единственный сохранившийся памятник псковской монументальной живописи XV века.

В 1949 году были выполнены работы по консервации храма. К 1957 году он оказался в аварийном состоянии. В 1959-м разработан проект его реставрации, и к 1961 году архитектурная реставрация, в основном, была закончена, через два года начались реставрационные работы по живописи. К настоящему времени в интерьере церкви сохранилось около 99 живописных сюжетов. В ходе работ специалисты отмечали технологические особенности мелётовской росписи: плохое сцепление слоев грунта под роспись и краски в живописном слое, отсюда проистекают многие проблемы сохранности памятника.

К началу 1990-х годов инженерно-техническое состояние церкви заметно ухудшилось: начался подсос влаги, появились трещины в кладке, высолы и ямчуга на стенописи. Это привело к ухудшению сохранности фресок. Были выполнены незначительные по объему противоаварийные укрепления фресковой живописи, грунта стенописи в алтарной апсиде и арочных проемах в жертвеннике и дьяконнике, в основании барабана и на сводах четверика. Больше работы там не проводились.