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Общество

Более 100 тысяч сеянцев ели посажены в Псковской области в рамках акции «Живи,лес!»

101,8 тыс. сеянцев ели были посажены в Псковской области  на общей площади 32,6 га в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В акции приняли участие 434 человека. В результате был убран мусор на площади более 48,6 га, проведён уход за лесными культурами на площади  8,6 га.  Также в школах, магазинах, на автобусных остановках, досках объявлений, в почтах, медицинских пунктах, администрациях волостей были распространены 80 листовок, проведены 2 эколого-просветительские лекции и 3 занятия в учебных заведениях.

Добавим, что мероприятия проводились в целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России в рамках Года экологии в Псковской области.

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