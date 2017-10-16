Более 100 тысяч сеянцев ели посажены в Псковской области в рамках акции «Живи,лес!»

18:42, 16 октября 2017, ПАИ

101,8 тыс. сеянцев ели были посажены в Псковской области на общей площади 32,6 га в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В акции приняли участие 434 человека. В результате был убран мусор на площади более 48,6 га, проведён уход за лесными культурами на площади 8,6 га. Также в школах, магазинах, на автобусных остановках, досках объявлений, в почтах, медицинских пунктах, администрациях волостей были распространены 80 листовок, проведены 2 эколого-просветительские лекции и 3 занятия в учебных заведениях.

Добавим, что мероприятия проводились в целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России в рамках Года экологии в Псковской области.