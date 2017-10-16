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Общество

В Пскове состоялась очередная приёмка многоквартирных домов после капремонта

В Пскове состоялась очередная приёмка многоквартирных домов после капремонта. Комиссия оценила качество выполненных работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 77 по улице Советской Армии и дома № 7а по улице Карла Маркса, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Фонде капремонта.

Работы по капитальному ремонту фасада двух домов выполняла подрядная организация ООО «Гриал», цена договора подряда составила порядка 417 тысяч рублей дома № 77 по улице Советской Армии и 430 тысяч рублей дома № 7а по улице Карла Маркса.

Ранее в доме № 77 производился капитальный ремонт, согласно плану реализации программы капитального ремонта на 2016 год, фундамента и электроснабжения, цена договора подряда составила порядка 78 тысяч рублей и 88 тысяч рублей, соответственно.

По словам заместителя генерального директора по капитальному ремонту Алексея Тимашова, программа капитального ремонт в области имеет положительную динамику реализации, ориентировочно план 2016 года и план 2017 года выполнены на 60-65%.

Напомним, региональная программа рассчитана на 30 лет (2014-2043 годы) и определяет сроки капитального ремонта для всех многоквартирных (3 и более квартир) домов, если они не признаны аварийными и подлежащими сносу. Со сроками капитального ремонта домов можно ознакомиться в перечне многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта.

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