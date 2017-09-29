Спецтехника КАМАЗ: ассортиментный ряд и общие преимущества
Камский автомобильный завод – известный производитель спецтехники. Это российская компания. Ее история начинается с 1976 года. Сегодня предприятие выпускает достойные дизельные грузовые авто, составляющие конкуренцию более дорогостоящим импортным аналогам. Деятельность производителя не ограничивается конструированием и производством автомобилей. С конвейера этого завода выходят также запчасти и комплектующие. По оценкам независимых экспертов, КАМАЗ – лидер международного рынка. Его позиция в рейтинге с 2012 года не опускается ниже 16 места.
Актуальный ассортимент продукции завода КАМАЗ
На производственных линиях предприятия сегодня создаются разнообразные транспортные средства. Купить их можно у официальных представителей завода. В нынешний ассортимент входят:
- многофункциональные самосвалы;
- седельные тягачи с весомой грузоподъемностью;
- бортовые грузовики;
- автомобильные цистерны;
- крановые манипуляторы;
- бетоносмесительные установки;
- спецсредства для коммунальных служб;
- сортиментовозы;
- установки для бурения скважин;
- прицепные агрегаты;
- автобусы вахтового типа.
Ознакомиться ближе с перечисленными транспортными средствами можно на сайте http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-kamaz.html – это онлайн-представительство, основная деятельность которого – продажа КАМАЗ новых и с пробегом.
Положительные характеристики спецтехники завода
Камский завод – современное предприятие, оборудованное инновационными производительными линиями. Здесь работают опытные сотрудники – инженеры, технологи, конструкторы, дизайнеры, испытатели и т. д. Совместными усилиями им удается создавать ТС, отвечающие не только российским, но и европейским стандартам качества и безопасности. Их ключевые преимущества:
- адаптивность к разным условиям эксплуатации;
- высокий уровень надежности;
- простота конструкции, облегчающая обслуживание и ремонт;
- экономичный расход топлива;
- относительно невысокая стоимость запчастей и комплектующих;
- продолжительный период службы.
Все продукты КАМАЗ – удобные и многофункциональные спецсредства, в которых наилучшим образом сочетаются отменное качество и лояльная стоимость. Они приобретаются для формирования автопарков коммунальных служб, строительных компаний, сельскохозяйственных предприятий, дорожных ремонтников и транспортных фирм.