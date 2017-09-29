Спецтехника КАМАЗ: ассортиментный ряд и общие преимущества

17:35, 16 октября 2017, ПАИ

Камский автомобильный завод – известный производитель спецтехники. Это российская компания. Ее история начинается с 1976 года. Сегодня предприятие выпускает достойные дизельные грузовые авто, составляющие конкуренцию более дорогостоящим импортным аналогам. Деятельность производителя не ограничивается конструированием и производством автомобилей. С конвейера этого завода выходят также запчасти и комплектующие. По оценкам независимых экспертов, КАМАЗ – лидер международного рынка. Его позиция в рейтинге с 2012 года не опускается ниже 16 места.

Актуальный ассортимент продукции завода КАМАЗ

На производственных линиях предприятия сегодня создаются разнообразные транспортные средства. Купить их можно у официальных представителей завода. В нынешний ассортимент входят:

многофункциональные самосвалы;

седельные тягачи с весомой грузоподъемностью;

бортовые грузовики;

автомобильные цистерны;

крановые манипуляторы;

бетоносмесительные установки;

спецсредства для коммунальных служб;

сортиментовозы;

установки для бурения скважин;

прицепные агрегаты;

автобусы вахтового типа.

Ознакомиться ближе с перечисленными транспортными средствами можно на сайте http://www.buspiter.ru/catalog/gruzoviki-kamaz.html – это онлайн-представительство, основная деятельность которого – продажа КАМАЗ новых и с пробегом.

Положительные характеристики спецтехники завода

Камский завод – современное предприятие, оборудованное инновационными производительными линиями. Здесь работают опытные сотрудники – инженеры, технологи, конструкторы, дизайнеры, испытатели и т. д. Совместными усилиями им удается создавать ТС, отвечающие не только российским, но и европейским стандартам качества и безопасности. Их ключевые преимущества:

адаптивность к разным условиям эксплуатации;

высокий уровень надежности;

простота конструкции, облегчающая обслуживание и ремонт;

экономичный расход топлива;

относительно невысокая стоимость запчастей и комплектующих;

продолжительный период службы.

Все продукты КАМАЗ – удобные и многофункциональные спецсредства, в которых наилучшим образом сочетаются отменное качество и лояльная стоимость. Они приобретаются для формирования автопарков коммунальных служб, строительных компаний, сельскохозяйственных предприятий, дорожных ремонтников и транспортных фирм.