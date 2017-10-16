Реализация проекта «Местный дом культуры» продолжится в Псковской области в 2018 году

18:30, 16 октября 2017, ПАИ

«Единая Россия» ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год учтет все приоритетные направления в сфере культуры, над которыми велась работа в текущем году. Об этом заявила федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры», депутат Государственной Думы Ольга Казакова на круглом столе в нижней палате парламента, посвященном некоторым вопросам в сфере культуры при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Для партии сегодня очень важно собраться вместе с избирателями и представителями регионов, профессионального сообщества для того, чтобы обсудить работу над проектом бюджета ко второму чтению. Мы работали в рамках нулевых чтений, и некоторые наши приоритетные направления в первом чтении к проекту бюджету 2018 года уже учтены, но это не окончательный вариант. Ко второму чтению мы должны отследить, чтобы все приоритеты партии, над которыми мы работали в этом году, были учтены в последующие годы», – сказала Ольга Казакова и напомнила, что у «Единой России» есть ряд важных партийных проектов в сфере культуры: «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры – детям».

Ольга Казакова сообщила, что в проекте бюджета на 2018 год уже предусмотрено федеральное финансирование партпроекта «Местный дом культуры» в объеме не меньшем, чем в 2017 году. «Сегодня ни у кого даже не возникает вопроса о том, надо ли дальше реализовывать проект. В рамках нулевых чтений мы тщательно отработали эту тему с Министерством культуры, и в проекте бюджета, подготовленном к первому чтению, эти деньги уже запланированы», - отметила депутат.

Она уточнила, что в 2017 году в федеральном бюджете на партпроект «Местный дом культуры» были предусмотрены 1,4 млрд рублей. Кроме того, на его реализацию было выделено региональное и муниципальное финансирование. «В итоге партпроект смог привлечь практически 2 млрд дополнительных средств, которые мы даже не предусматривали», - констатировала парламентарий.

По ее словам, большая часть средств, выделенных в рамках партпроекта, была потрачена на приобретение оборудования: более одной тысячи ДК приняли решение о приобретении звука, около 700 приобрели световое оборудование, 700 домов культуры сделали текущий ремонт и 63 приняли решение об обустройстве ДК оборудованием по параметрам доступной среды.

Мнение о том, что проект нужно продолжать «удвоенными, утроенными темпами», высказал заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. «Ведь чем живет сегодня любое село? Школа, учреждение здравоохранения, детский сад и обязательно учреждение культуры. Как только одна из составляющих уходит, мы сразу видим, что из него уезжают люди», - констатировал он.

Региональный координатор проекта «Местный дом культуры», депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко отметил, что «Местный дом культуры» — проект, который в Псковской области начали реализовывать еще в 2013 году. «Это был важный шаг навстречу нашим муниципальным районам, позволяющий ежегодно ремонтировать и закупать необходимое профессиональное оборудование для сельских домов культуры. В этом году наши коллеги - депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» инициировали одноименный федеральный проект, который уже приносит свои положительные результаты. 21 учреждение пополнило свой арсенал новым оборудованием, а 9 проводят ремонт помещений. До конца года все запланированные работы должны быть завершены и пройти общественную приемку», - рассказал парламентарий.

Он добавил, что в рамках региональной парламентской недели проведена встреча с псковскими депутатами Государственной Думы РФ Александром Козловским и Александром Васильевым в преддверии формирования федерального бюджета 2018 года. «На встрече им рассказали о ходе реализации самого проекта, а также о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при его сопровождении. Каждый из данных объектов представляет ценность для жителей своей местности и богат творческим потенциалом работающих в них коллективов. Это вселяет в нас уверенность о значимости и необходимости дальнейшего продолжения партийного проекта «Местный дом культуры», - констатировал координатор проекта.