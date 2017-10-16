Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии

17:48, 16 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 октября, Арбитражный суд Псковской области принял решение о продлении внешнего управления госпредприятием Псковской области «Псковская областная типография» на полгода. Как сообщил Псковскому агентству информации внешний управляющий предприятием Михаил Атаманов, следующее заседание суда должно состояться 30 марта 2018 года. До этого времени он рассчитывает полностью погасить долги типографии.

Михаил Атаманов напомнил, что заявление о банкротстве было подано в декабре 2015 года тогдашним руководством предприятия. Став по решению суда временным управляющим, Михаил Атаманов пришел к выводу, что типография не является банкротом, поскольку ведет коммерческую деятельность и обладает значительными активами. В результате собрание кредиторов приняло решение ввести на предприятии внешнее управление.

«Я разработал программу выхода типографии из кризиса. Для закрытия задолженности были оценены и проданы некоторые активы. Поскольку за них удалось выручить только 30% от рыночной стоимости, мы смогли закрыть лишь текущие долги. На погашение реестровых долгов средств не хватило», - пояснил управляющий.

Однако по его словам параллельно были предприняты шаги по развитию текущей деятельности типографии. В результате на сегодняшний день она не является убыточной и даже генерирует небольшую прибыль. «У типографии нулевая задолженность по зарплате и налогам», - заверил Михаил Атаманов.

По его словам, реестровый долг предприятия составляет 5,8 миллиона рублей, в то время как балансовая стоимость ее оставшихся активов – более 30 миллионов. В связи с этим внешний управляющий выразил надежду, что собственник, администрация региона, в ближайшее время субсидирует типографию на сумму, равную ее задолженности. По его мнению, это мотивировано социальными и экономическими факторами, поскольку в противном случае сотрудники Псковской областной типографии потеряют работу, а ее имущество «будет распродано с молотка за копейки».