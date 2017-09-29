Преимущества покупки недвижимости в Испании

18:11, 16 октября 2017, ПАИ

Жители стран СНГ, желающие приобрести недвижимость за рубежом, все чаще отдают предпочтение виллам, домам и квартирам, расположенным на территории Испании. Благодаря непосредственной близости к морю и некоторым другим особенностям расположения наиболее популярными среди клиентов агентства Damlex Realty являются такие районы, как Коста дель Соль, Коста Брава и Барселона. Однако квартиры, дома и виллы в других населенных пунктах также пользуются спросом. Итак, что же делает недвижимость в Испании столь популярной?

Причины высокого спроса на недвижимость в Испании

1. Выгодная цена. Эксперты полагают, что по причине кризиса стоимость здешнего жилья достигла рекордного минимума и вряд ли будет понижаться дальше. Поэтому сейчас можно приобрести недвижимость по максимально выгодной цене.

2. Большой выбор при высоком качестве строительства. Вторичные объекты выполнены так же качественно, как и первичные. Помимо этого ассортимент недвижимых объектов достаточно велик (в настоящий момент на испанском рынке находятся почти 2 млн. жилых помещений разного класса и типа, большая часть из которых до сих пор не куплена).

3. Особые права. Приобретение недвижимости в Испании выгодно сказывается на статусе владельца. Так, последний получает право на оформление национальной визы типа D, позволяющей находиться до 180 дней в году на территории государства, а также 90 дней в странах шенгенской зоны.

4. Высокий уровень и качество жизни. Качественные продукты питания, интересный досуг, высокий уровень сервиса в общественных и госструктурах делает пребывание в стране приятным и комфортным.

5. Финансовая выгода. Если вы не планируете постоянное пребывание в доме или квартире, недвижимость всегда можно сдавать в аренду на время отсутствия. Желающих снять жилье на несколько недель или месяцев в лучших районах Испании предостаточно. Поэтому если даже вы не получите прибыли, вы сможете полностью окупить содержание заграничного жилья.

6. Выгодные условия кредитования. Если у вас нет нужной для покупки суммы в наличии, всегда можно оформить ипотеку в банке. Такие займы выдаются на срок от 5 до 25 лет, а сумма выплаты составляет 60-80% от общей стоимости жилья.

Узнать больше о других преимуществах покупки жилья в Испании, а также об условиях приобретения недвижимости и прочих моментах можно, связавшись с представителем агентства Damlex Realty по телефону.