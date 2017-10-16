ОНФ объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги»

19:19, 16 октября 2017, ПАИ

Проект Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» запустил конкурс фотографий. Принять в нем участие приглашаются молодые фотографы и фотолюбители любого уровня квалификации, готовые представить свои работы по дорожной тематике. Лучшие работы попадут на фотовыставку, организованную по итогам конкурса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране. Это могут быть изображения больших ям, колдобин на дорогах или же угодившей колесом в яму машины, а также необычного ремонта дорог, проводимого властями или силами самих жителей. Организаторы конкурса подчеркивают, что выбор сюжета ограничивается только воображением участников.

Обязательное условие для конкурсантов - состоять как минимум в одной из трех групп проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных сетях, где проводится конкурс (https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia), и разместить там фотографии с хэштегом #задорогибезям. Также необходимо сделать репост размещенной в группе фотографии у себя на странице в социальной сети и не удалять его до завершения конкурса. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди - граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что фотографии можно размещать до 15 ноября 2017 г. включительно. Информация о победителях конкурса появится 30 ноября 2017 г. на страницах в социальных сетях https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia и на сайте проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru.

«Цель нашего фотоконкурса - привлечь молодых людей к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения, - пояснил Александр Васильев. – Проведенные в регионах дорожные рейды Народного фронта показали, что молодые люди проявляют большую заинтересованность к изменению ситуации на дорогах и готовы подключаться к этой работе. Мы рассчитываем, что проведение конкурса позволит реализовать новые форматы работы с молодежью, а также поможет повлиять на развитие социальной активности молодого поколения страны».

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в выявлении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.