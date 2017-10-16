В Великих Луках в городском осеннем кроссе приняли участие 800 человек

19:24, 16 октября 2017, ПАИ

В городском осеннем кроссе, который состоялся в Великих Луках, приняли участие 800 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на данные комитета по физкультуре и спорту.

Первое место среди промышленных предприятий заняла команда ЗАО «Опытный завод Микрон», среди вузов – ВЛГАФК, среди учреждений среднего профессионального образования – ВЛТЖТ, среди учреждений начального профобразования – ВМТК.

Среди школ первое и второе место разделили между собой команды школы № 1 и школы № 2, на третьем – школа № 13.