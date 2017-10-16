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Политика

Россия ввела санкции против КНДР

Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении сотрудничества с Северной Кореей. В опубликованном сегодня документе говорится, что ограничительные меры вводятся для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 года, которая была принята в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний

Президентский указ предписывает всем российским госучреждениям, промышленным, торговым, финансовыми транспортным предприятиям прекратить научно-технические связи с КНДР. Речь в основном идет о сотрудничестве в области ядерной науки, аэрокосмическом машиностроении и авиационной техники.

Документ также определяет перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более $500, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более $100.

Ораничения также вводят запрет на использование в России недвижимого имущества КНДР, кроме связанной с дипломатической и консульской деятельностью. При этом банковские счета северокорейских диппредставительств в России будут сокращены до одного. Кроме того, вводятся ограничения на военно-техническое, торгово-экономическое, образовательное сотрудничество с Пхеньяном.

Напомним, 15 сентября Северная Корея провела новый запуск баллистической ракеты. Снаряд пролетел над Японией и упал в Тихий океан. Совет Безопасности ООН провел совещание, в ходе которого единогласно осудил испытания. При этом резолюция 2321 была принята Совбезом ООН 30 ноября 2016 года. В документе выражается озабоченность запусками Пхеньяном баллистических ядерных ракет. Резолюция также оговаривает, что всем государствам ООН следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и компаниями, которые официально представляют КНДР, кроме обменов в области медицины.

 

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