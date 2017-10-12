0
15:02
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:23
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
15:06
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:38
Дальше будет больше
10:51
Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00
11:50
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
12:32
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
Еще новости
Спорт

Великолукские спортсмены успешно выступают на соревнованиях

В турнире по футболу среди детей 2008 года рождения «Осенний кубок», который проходил в Пскове, великолукские футболисты заняли третье место среди восьми команд-участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на данные комитета по физкультуре и спорту.

В турнире по футболу среди мальчиков 2009-2010 года рождения «Кубок братьев Аленичевых», который проходил на стадионе «Экспресс», у великолучан более впечатляющие результаты: первое место у команды «Луки-Энергия» (тренер В. В. Исаев), третье – у «Зенита» (тренер Р. В. Петров). Серебро турнира увезли гости из Смоленска – команда «Сокол».

Взрослые футболисты, великолукская команда «Луки-Энергия», сыграла вничью с петербургским «Динамо-2». Матч состоялся в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ второго дивизиона зоны «Запад».

Кроме того, в открытом кубке города по волейболу среди мужчин приняли участие 8 команд, победителем стала великолукская «Энергия», второе место у команды «Смоленск», на третьем – сборная Великолукского района.

Также 18 великолукских спортсменов приняли участие в 23-й традиционной встречи городов России, Белоруссии и Балтии по легкой атлетике, посвященной памяти ЗРФК Х. О. Мехине. В различных видах легкоатлетической программы великолучане заняли 9 первых, 8 вторых и 5 третьих мест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 октября 2017
Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
10 октября 2017
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10 октября 2017
Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Дальше будет больше
10 октября 2017
Дальше будет больше
Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00
10 октября 2017
Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
07 октября 2017
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
05 октября 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису 1
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
02 октября 2017
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине

Идет загрузка...