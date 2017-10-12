Великолукские спортсмены успешно выступают на соревнованиях

19:47, 16 октября 2017, ПАИ

В турнире по футболу среди детей 2008 года рождения «Осенний кубок», который проходил в Пскове, великолукские футболисты заняли третье место среди восьми команд-участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на данные комитета по физкультуре и спорту.

В турнире по футболу среди мальчиков 2009-2010 года рождения «Кубок братьев Аленичевых», который проходил на стадионе «Экспресс», у великолучан более впечатляющие результаты: первое место у команды «Луки-Энергия» (тренер В. В. Исаев), третье – у «Зенита» (тренер Р. В. Петров). Серебро турнира увезли гости из Смоленска – команда «Сокол».

Взрослые футболисты, великолукская команда «Луки-Энергия», сыграла вничью с петербургским «Динамо-2». Матч состоялся в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ второго дивизиона зоны «Запад».

Кроме того, в открытом кубке города по волейболу среди мужчин приняли участие 8 команд, победителем стала великолукская «Энергия», второе место у команды «Смоленск», на третьем – сборная Великолукского района.

Также 18 великолукских спортсменов приняли участие в 23-й традиционной встречи городов России, Белоруссии и Балтии по легкой атлетике, посвященной памяти ЗРФК Х. О. Мехине. В различных видах легкоатлетической программы великолучане заняли 9 первых, 8 вторых и 5 третьих мест.