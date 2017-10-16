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Общество

В Псковскую область запретили ввозить орхидею в горшке

В Псковской области, на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка, по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля ручной клади физического лица, следующего из Польши, 13 октября запрещен ввоз одного цветка орхидеи в горшке по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Владельцу была разъяснена причина запрета.

Управление обращает внимание частных лиц, что в соответствии с законодательством, касающимся обеспечения карантина растений, гражданам, прибывающим на территорию нашей страны, разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время, в соответствии с законодательством, в ручной клади картофель любого вида, будь он семенной или продовольственный, ввозить в РФ без фитосанитарного сертификата запрещено.

Запрещен ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, отводок, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней и др.

Наличие фитосанитарного сертификата при ввозе такой растительной продукции в ручной клади предусмотрено п. 7.1.1 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г.). Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ.

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