В УМВД России по Псковской области чествовали сотрудников дознания

20:13, 16 октября 2017, ПАИ

Исполнилось 25 лет со времени создания подразделений дознания в системе МВД России. Этому событию было посвящено торжественное собрание в УМВД России по Псковской области. Его открыл начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечалось, что приказом МВД России от 16 октября 1992 года в органах внутренних дел были созданы специализированные подразделения дознания. За прошедшие четверть века проведена масштабная работа, сформировалась судебно-следственная практика, разработаны эффективные методики расследования уголовных дел, относящихся к компетенции дознания.

В настоящее время спектр расследуемых дознавателями преступлений очень широк и разнообразен – это кражи, грабежи, мошенничества, хулиганство, незаконный оборот оружия и наркотиков, вандализм и другое. В современных условиях к представителям этой службы предъявляются высокие требования. Дознаватели должны обладать универсальными знаниями и навыками, что обусловлено самим характером их нелегкой службы.

В своей повседневной деятельности по раскрытию преступлений дознаватели постоянно взаимодействуют с уголовным розыском, участковыми уполномоченными, экспертными и другими подразделениями полиции. Без такого тесного взаимодействия трудно рассчитывать на успешный конечный результат.

Как подчеркивалось в выступлениях, осуществляемая дознанием высокопрофессиональная работа по привлечению виновных к уголовной ответственности обеспечивает необходимую оперативность и доступность правоохранительной помощи потерпевшим от преступных посягательств, а также повышает уровень защищённости наших сограждан.

Группа наиболее отличившихся сотрудников подразделений дознания региона была поощрена.

Завершилась встреча концертом творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области и приглашенных артистов.