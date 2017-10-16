В Невеле задержали подозреваемого в краже продуктов гражданина

20:20, 16 октября 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Невельский» по «горячим следам» установили местного жителя, подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Невеле 14 октября из дома на площади Социализма путем повреждения навесного замка входной двери совершена кража продуктов питания. Об этом в полицию сообщил владелец, который примерно на сутки отлучался по делам из дома.

В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» подозреваемый был установлен. Им оказался 36-летний рабочий одного из местных предприятий. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.